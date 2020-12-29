Путин заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье

Он отметил, что один из вариантов — увеличение предложения жилья на рынке.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости обсудить меры для выравнивания цен на жилье.

По его словам, на рынках возникли дисбалансы на рынке жилья. Также существенно выросли цены на недвижимость, что создаёт дефицит доступных для жителей вариантов.

В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что один из вариантов — увеличение предложения жилья на рынке. Глава государства напомнил, что к концу десятилетия Россия должны выйти на темпы строительства жилья в 120 миллионов квадратных метров в год. Улучшить жилищные условия должны пять миллионов российских семей.

Ранее Путин считает, что цены на продукты выросли больше общей инфляции.

Видео: kremlin.ru