Глава РФ принял предложения кабмина по строительной отрасли.

Российский президент Владимира Путин заявил о необходимости донастроить программы льготной ипотеки. Такое заявление глава государства сделал на правительственном совещании 23 марта. Лидер страны считает, что в целом отдельные меры поддержки кабинетом министров уже предусмотрены для строительной отрасли и ее ритмичной работы.

Здесь задан четкий ориентир: портфель ипотечных кредитов в номинальном выражении в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году…Исходя из этой задачи нужно донастроить наши программы льготного ипотечного кредитования. Владимир Путин, президент РФ

Политик уточнил, что прекрасно понимает, что ситуация в РФ меняется, в том числе на внутреннем рынке. Стоящую перед чиновниками задачу он считает непростой, но к которой надо стремиться. В рамках заседания чиновниками был рассмотрен ход реализации программ по развитию инфраструктуры и строительству капитальных объектов. В этот перечень попали объекты социальной инфраструктуры, такие как школы и больницы. Путин призвал коллег сделать реализацию проектов более гибкой, восприимчивой к применению различных технологических решений.

Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочки.

Фото и видео: Правительство России