Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочки

Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочной продукции. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента России Владимира Путина сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник уточнил, что министерству помогают сотрудники Минпромторга и представители бизнес-индустрии.
Для сохранения стабильности в этом сегменте в связи с ограничением ввоза упаковки и ряда ингредиентов для производства…ищем возможность для замены иностранных поставщиков упаковки.
Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ
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Фото и видео: Правительство России
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