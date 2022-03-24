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Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочки

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Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по поддержке экономической отрасли.

Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочной продукции. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента России Владимира Путина сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник уточнил, что министерству помогают сотрудники Минпромторга и представители бизнес-индустрии.

Для сохранения стабильности в этом сегменте в связи с ограничением ввоза упаковки и ряда ингредиентов для производства…ищем возможность для замены иностранных поставщиков упаковки.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Минфин согласовал объемы ассигнований на поддержку доступности ипотеки.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: антикризисные меры, детское питание, дмитрий патрушев, минсельхоз, молочная продукция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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