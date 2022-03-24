Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочки

Дмитрий Патрушев сообщил о мерах по поддержке экономической отрасли.

Минсельхоз ищет возможности для замены иностранных поставщиков упаковки детского питания и молочной продукции. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента России Владимира Путина сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник уточнил, что министерству помогают сотрудники Минпромторга и представители бизнес-индустрии.

Для сохранения стабильности в этом сегменте в связи с ограничением ввоза упаковки и ряда ингредиентов для производства…ищем возможность для замены иностранных поставщиков упаковки. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Минфин согласовал объемы ассигнований на поддержку доступности ипотеки.

Фото и видео: Правительство России

