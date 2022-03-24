Минфин согласовал объемы ассигнований на поддержку доступности ипотеки

Антон Силуанов рассказал о подробностях работы ведомства по вопросу ипотеки.

Российское министерство по финансам согласовало объемы дополнительных ассигнований на поддержку доступности ипотеки. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина сделал глава профильного ведомства. Антон Силуанов подчеркнул, что необходимые ресурсы для реализации задачи выделены из федерального бюджета. Он добавил, что такое важное направление как ипотечное кредитование будет развиваться и дальше в стране.

Ипотека – это тот драйвер, который позволит поддержать нашу экономику, в первую очередь строительный сектор, и нашим людям улучшить свое жилье. Люди проявляют интерес при сохранении прошлых условий. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Глава Минфина уточнил, что проведена работа совместно с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, связанная с предложениями по „ипотечному меню".

Хуснуллин: основные стройки в России не остановятся.

Фото и видео: Правительство России