Хуснуллин: основные стройки в России не остановятся

Вице-премьер РФ рассказал о том, что отрасль практически не зависит от импортной продукции.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что основные стройки в России не остановятся. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Он напомнил кабинету министров о том, что доля импортной составляющей в данной экономической отрасли по стране невелика.

К счастью, у нас в строительной отрасли доля такая небольшая. Поэтому мы считаем, что наши основные стройки не остановятся, а мы, наоборот, будем их ускорять. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что первоочередной задачей для кабмина становится анализ всех имеющихся строящихся объектов, указанных в трехлетней программе. Будет изучен вопрос того, насколько они зависят от импортозамещения, а также как быстро правительство может обойтись без иностранных составляющих. В отрасли уже принят пакет антикризисных мер. Из них 17 из пунктов напрямую влияют на строительство и ЖКХ, а 40 - косвенно.

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Фото и видео: Правительство России