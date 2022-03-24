Хуснуллин: основные стройки в России не остановятся

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что основные стройки в России не остановятся. Такой информацией чиновник поделился с коллегами на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина. Он напомнил кабинету министров о том, что доля импортной составляющей в данной экономической отрасли по стране невелика.
К счастью, у нас в строительной отрасли доля такая небольшая. Поэтому мы считаем, что наши основные стройки не остановятся, а мы, наоборот, будем их ускорять.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Чиновник добавил, что первоочередной задачей для кабмина становится анализ всех имеющихся строящихся объектов, указанных в трехлетней программе. Будет изучен вопрос того, насколько они зависят от импортозамещения, а также как быстро правительство может обойтись без иностранных составляющих. В отрасли уже принят пакет антикризисных мер. Из них 17 из пунктов напрямую влияют на строительство и ЖКХ, а 40 - косвенно.
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Фото и видео: Правительство России
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