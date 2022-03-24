Хуснуллин: Кредитная ставка для застройщиков будет компенсирована до 15%

Вице-премьер РФ рассказал о послаблениях для строительных компаний.

Кредитная ставка для застройщиков будет компенсирована до 15%. Такое заявление на правительственном заседании при участии президента Владимира Путина сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник добавил, что порядка 80% отечественных проектов в строительной отрасли экономики производится с привлечением средств проектного финансирования.

Мы отмечаем, что по проектам, которые имеют низкий объем наполнения, сегодня кредитная ставка стала от 23,5% до 30%...Поэтому мы предлагаем компенсировать кредитную ставку до 15%. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что по стране открыто 640 тысяч счетов эскроу, а общий объем средств на них - 3,2 трлн руб. При этом фактическая задолженность у российских застройщиков перед кредитными организациями остается на уровне в 2,6 трлн рублей.

Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металл по России.

Фото и видео: Правительство России

