Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металл по России

Вице-премьер страны привел статистику по отрасли экономики.

Российский вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об остановке роста цен на металл по стране. Такое заявление чиновник сделал в рамках выступления на правительственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина.

Большую работу ведем с поставщиками стройресурсов. Провели встречу с металлургами, в результате которой могу сказать, что у нас остановлен рост цен на продукцию металлургов. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт заметил коллегам, что сейчас на внутреннем российском рынке ежегодно потребляется 42 млн тонн черных металлов. Из них 29 млн тонн (почти 70%) наблюдается в строительной отрасли. За счет поддержки данного экономического направления кабмин значительно помогает местным металлургам.

Кабмин: Бизнес в РФ сможет перенести выплату процентов по займам с плавающей ставкой на конец года.

Фото и видео: Правительство России