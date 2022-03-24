Кабмин: Бизнес в РФ сможет перенести выплату процентов по займам с плавающей ставкой на конец года

Михаил Мишустин рассказал об антикризисных мерах помощи для предпринимателей.

Бизнес в РФ сможет перенести выплату процентов по займам с плавающей ставкой на конец года. Соответствующее заявление на правительственном заседании при участии президента Владимира сделал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Предприниматели получат возможность не выплачивать полный объем процентов по взятым кредитам сейчас, а капитализировать денежные средства.

Одна из ключевых задач сейчас - помощь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам, кто брал займы с плавающими ставками…Чтобы поддержать компании, предложим особый порядок реструктуризации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что общий объем такого кредитного портфеля на данный момент в России оценивается в сумму около 11 трлн рублей. Финансовое состояние бизнеса будет анализироваться и далее, что позволит правительству принимать дополнительные решения по поддержке. Будет сформирован реестр критериев соответствия для компаний-заемщиков, которым процентные выплаты могут быть списаны в полном объеме.

Мишустин: Регионы смогут перенести срок погашения задолженности по бюджетным кредитам.

Фото и видео: Правительство России