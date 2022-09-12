Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Он назвал главным приоритетом страны сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости.

Президент России Владимир Путин считает, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что главным приоритетом страны является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Он также заявил, что ведутся споры о создании так называемой "подушки безопасности" в современных условиях, когда в стране идет неизбежный процесс дедолларизации. Путин поручил сформировать необходимые условия для продолжения структурной перестройки российской экономики.

Ранее Путин похвалил состояние российского бюджета.

Видео: kremlin.ru