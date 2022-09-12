Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации

Президент России Владимир Путин считает, что процесс дедолларизации неизбежен. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что главным приоритетом страны является сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Он также заявил, что ведутся споры о создании так называемой "подушки безопасности" в современных условиях, когда в стране идет неизбежный процесс дедолларизации. Путин поручил сформировать необходимые условия для продолжения структурной перестройки российской экономики.
Ранее Путин похвалил состояние российского бюджета.
Видео: kremlin.ru
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