По словам главы государства, состояние российского бюджета лучше, чем во многих государствах G20 и БРИКС.

Президент России Владимир Путин похвалил состояние российского бюджета. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, состояние российского бюджета лучше, чем во многих государствах G20 и БРИКС. Он отметил, что на это повлияло оперативное принятие масштабных антикризисных мер, а также достигнутая устойчивость и прочность российской экономики перед лицом внешних вызовов.

Ранее мы сообщали, что Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России.

Видео: kremlin.ru