Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России

Президент России Владимир Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в стране. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
По словам главы государства, после пикового значения в апреле инфляция снизилась до 14,1% к началу сентября. Он также отметил, что по итогам нынешнего года показатель составит 12%.
Мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике.
Видео: kremlin.ru
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