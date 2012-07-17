Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в России

По словам главы государства, после пикового значения в апреле инфляция снизилась до 14,1%.

Президент России Владимир Путин ожидает снижения уровня годовой инфляции в стране. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, после пикового значения в апреле инфляция снизилась до 14,1% к началу сентября. Он также отметил, что по итогам нынешнего года показатель составит 12%.

Мы с вами это обсуждаем постоянно, наши эксперты в администрации, в правительстве считают, что тренд на понижение инфляции будет продолжен. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Россия не допустила резкого спада в экономике.

Видео: kremlin.ru