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Путин: Россия не допустила резкого спада в экономике

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Он подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением.

Россия не допустила резкого спада в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что в этом есть заслуга властей страны, которые смогли стабилизировать инфляцию после введения западных санкций. Он подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига" недружественных стран не сработала.

Ранее Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, спад, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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