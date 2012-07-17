Путин: Россия не допустила резкого спада в экономике

Россия не допустила резкого спада в экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства отметил, что в этом есть заслуга властей страны, которые смогли стабилизировать инфляцию после введения западных санкций. Он подчеркнул, что Россия уверенно справляется с внешним давлением, а тактика "экономического блицкрига" недружественных стран не сработала.
Ранее Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.
Видео: kremlin.ru
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