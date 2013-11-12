"Солнце Москвы" стало самым крупнейшим колесом обозрения в Европе.

Президент России Владимир Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Запуск прошел в режиме видеоконференции.

Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным находились в Зарядье, где проходило мероприятие в честь Дня города. Путин разрешил запустить новое колесо обозрения.

Отметим, что "Солнце Москвы" стало самым крупнейшим колесом обозрения в Европе. Его высота достигла 140 метров. Предыдущим рекордсменом был "Лондонский глаз", чья высота составляет 135 метров.

Ранее Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали жизнь за Россию.

Видео: kremlin.ru