Президент России Владимир Путин открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Запуск прошел в режиме видеоконференции.
Глава государства вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным находились в Зарядье, где проходило мероприятие в честь Дня города. Путин разрешил запустить новое колесо обозрения.
Отметим, что "Солнце Москвы" стало самым крупнейшим колесом обозрения в Европе. Его высота достигла 140 метров. Предыдущим рекордсменом был "Лондонский глаз", чья высота составляет 135 метров.
Ранее Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали жизнь за Россию.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все