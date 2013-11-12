Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали жизнь за Россию

Погибшие в ходе спецоперации на Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в Зарадье в честь Дня города.
Глава государства отметил, что на мероприятии по случаю 875-летия Москвы присутствуют российские военные, которые сражались за мирную жизнь в Донбассе, а также семьи ушедших из жизни "боевых товарищей".
Ранее Путин заявил, что Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира.
Видео: kremlin.ru
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