Путин: погибшие в ходе спецоперации военнослужащие отдали жизнь за Россию

На мероприятии в честь 875-летия Москвы присутствовали российские военные.

Погибшие в ходе спецоперации на Украине военнослужащие отдали жизнь за Россию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в Зарадье в честь Дня города.

Глава государства отметил, что на мероприятии по случаю 875-летия Москвы присутствуют российские военные, которые сражались за мирную жизнь в Донбассе, а также семьи ушедших из жизни "боевых товарищей".

Ранее Путин заявил, что Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира.

Видео: kremlin.ru