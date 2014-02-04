Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира

Глава государства считает, что Москва обязана такому статусу результату масштабной программы развития.

Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в Зарадье в честь Дня города.

Глава государства считает, что Москва обязана такому статусу результату масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия. Он заявил, что столица по праву считается одним из красивых и комфортабельных мегаполисов мира, который подтверждает с каждым годом свою конкурентоспособность на глобальном уровне.

Ранее Путин поздравил москвичей с 875-летием города.

Видео: Telegram / SHOT