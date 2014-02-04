Путин: Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира

Москва по техническому прогрессу превосходит многие мегаполисы мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на выступлении в Зарадье в честь Дня города.
Глава государства считает, что Москва обязана такому статусу результату масштабной программы развития, которую город воплощает в жизнь в последние десятилетия. Он заявил, что столица по праву считается одним из красивых и комфортабельных мегаполисов мира, который подтверждает с каждым годом свою конкурентоспособность на глобальном уровне.
Ранее Путин поздравил москвичей с 875-летием города.
Видео: Telegram / SHOT
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