Путин поздравил москвичей с 875-летием города

Глава государства заявил, что Москва является городом с величавой стариной и современным, динамичным ритмом жизни.

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с 875-летием города. Глава государства выступил с поздравительной речью в Зарадье.

По словам президента, Москва является городом с величавой стариной и современным, динамичным ритмом жизни. Он подчеркнул, что столице удалось соединить вековую историю, энергию молодости, а также передовые и высокотехнологичные решения современности.

С праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы! Владимир Путин, президент России

Ранее Собянин поздравил москвичей с 875-летием города.

Видео: Telegram / SHOT