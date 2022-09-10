Путин поздравил москвичей с 875-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с 875-летием города. Глава государства выступил с поздравительной речью в Зарадье.
По словам президента, Москва является городом с величавой стариной и современным, динамичным ритмом жизни. Он подчеркнул, что столице удалось соединить вековую историю, энергию молодости, а также передовые и высокотехнологичные решения современности.
С праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы!
Владимир Путин, президент России
Ранее Собянин поздравил москвичей с 875-летием города.
Видео: Telegram / SHOT
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