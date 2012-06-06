Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 875-летием города. Соответствующее видеообращение Собянин опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, Москва стремительно развивается и становится привлекательной. Он подчеркнул, что город создавали трудом и талантом многих поколений, а жизнь москвичей тесно переплетена со столицей.
Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве.
Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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