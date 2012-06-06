Собянин поздравил москвичей с 875-летием города

По его словам, Москва стремительно развивается и становится привлекательной.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 875-летием города. Соответствующее видеообращение Собянин опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва стремительно развивается и становится привлекательной. Он подчеркнул, что город создавали трудом и талантом многих поколений, а жизнь москвичей тесно переплетена со столицей.

Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин