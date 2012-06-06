По словам президента, это очень удобная и надежная форма голосования.

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах в Москве. Глава государства воспользовался системой электронного голосования.

По словам президента, это очень удобная и надежная форма голосования. Он порекомендовал воспользоваться ею каждому, кто хочет и может проголосовать таким способом. Отметим, что в России в рамках единого дня голосования с 9-го по 11 сентября проходят выборы различных уровней.

В любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал восстановление мемориала "Саур-Могила" предупреждением тем, кто забыл историю.

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