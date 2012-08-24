По его словам, необходимо укрепить существующие механизмы в сфере противодействия угрозам биологического характера.

Президент России Владимир Путин заявил о нарушениях принципов концепции о запрещении биооружия. Об этом сообщается в приветствии российского лидера участникам и организаторам Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

Глава государства отметил, что в последнее время принципы, утвержденные концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия, систематически нарушаются. По его словам, необходимо укрепить существующие механизмы многостороннего сотрудничества в сфере противодействия различным угрозам биологического характера.

Ранее Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск.

Видео: http://www.icb2023.org/