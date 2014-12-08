Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским

По словам главы государства, при решении серьезных вопрос важна юридическая составляющая.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

По словам главы государства, он готов встречаться со всеми, кому доверят провести переговоры. Президент подчеркнул, что для него принципиальным является вопрос, кто будет подписывать документы. Путин отметил, что при решении серьезных вопрос важна юридическая составляющая.

Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться. Но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, поставить точку. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России.

Видео: kremlin.ru