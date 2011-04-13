Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для России

По словам главы государства, Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не считает перевооружение НАТО угрозой для страны. Об этом он рассказал на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

По словам главы государства, Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности. Он подчеркнул, что в стране постоянно совершенствуют вооруженные силы и оборонительные возможности.

Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Иран не проявил интереса к совместной работе в области ПВО.

Видео: kremlin.ru