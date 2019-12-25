Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации.
Владимир Путин, президент России
По его словам, в данных условиях нужно работать слаженно и согласованно, поддерживать медицину, социальную сферу и граждан России.
Ранее Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года.
Фото: pixabay.com
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