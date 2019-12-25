Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом

По его словам, в данных условиях нужно работать слаженно.

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами думских фракций заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.

Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Владимир Путин, президент России

По его словам, в данных условиях нужно работать слаженно и согласованно, поддерживать медицину, социальную сферу и граждан России.

Ранее Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года.

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