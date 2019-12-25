Он подчеркнул, что доволен данными показателями.

Президент России Владимир Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года. Заявление он сделал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства подчеркнул, что доволен данными показателями. Он считает, что позитивную динамику следует сохранять и дальше.

Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 лет. Владимир Путин, президент России

Он обратил внимание на взаимосвязь продолжительности жизни и занятиями спортом.

Ранее мы писали, что Пашинян снова позвонил Путину из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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