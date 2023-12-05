Глава РФ оценил влияние Запада на права человека.

Российский президент Владимир Путин заявил о деградации международной системы прав человека. Глава государства отметил, что ее институты ангажированы странами коллективного Запада. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на заседании, проводимого с членами Совета по правам человека. Он уточнил, что 10 декабря исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека в ООН.

Этот юбилей мы отмечаем в сложной ситуации, когда продолжается процесс деградации международной системы обеспечения и продвижения прав человека. Ее институты демонстрируют политическую ангажированность, лицемерие и неприкрытую избирательность. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал поддержку бойцов СВО одним из главных вопросов СПЧ.

Фото и видео: Kremlin.ru