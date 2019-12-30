Путин заявил, что за рубежом замалчивают правду о Второй мировой войне

Глава страны заявил, что во многих случаях правда о войне замалчивается на государственном уровне.

На встрече с ветеранами Владимир Путин отметил, что за рубежом специально замалчивают сведения о Второй мировой войне. Причем, замалчивание происходит на государственном уровне: закрываются соответствующие сайты.

Президент считает, что любые попытки бороться с искажающей историческую правду пропагандой, когда она выходит на политический уровень, - не дают результата. Он также отметил, что ключевые СМИ не распространяют достоверные и объективные сведения.

"Мы должны противопоставить этому свою целенаправленную работу. Так и будем делать", - подчеркнул глава страны.

Владимир Путин уверен, что, благодаря публикации архивных данных, фотографий и видео, у людей повышается интерес и желание разобраться в событиях, связанных с историей своих предков.

Комментируя прошлогоднюю резолюцию Европарламента, возложившего на СССР часть ответственности за развязывание Второй мировой войны, глава государства подчеркнул, что подобное происходит "исходя из текущей политической конъюнктуры, для того, чтобы добиваться, извините за такое слово, каких-то хорьковых политических целей".

"Мы знаем, что происходило накануне Второй мировой войны достоверно, документально - не только по дням, а иногда даже по часам", - отметил президент.

Ранее мы сообщали, что на встрече с ветеранами президенту предложили не ограничивать президентский срок.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News