Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

Петербургский ветеран предложил не ограничивать президентский срок.

На встрече с ветеранами в Музее блокады Владимиру Путину предложили снять ограничения президентского срока, сообщает "Фонтанка. ру".

Один из награжденных юбилейной медалью ветеранов обратился к президенту и уточнил, чтобы народ решал "продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное". Глава государства принял данное предложение как оценку своей деятельности, поблагодарил и отказался.

Владимир Путин отметил, что не хотелось бы вернуться в ситуацию середины 80 годов, когда руководители страны занимали свои посты до конца дней и уходили из этой власти, не обеспечивая условия для трансформации власти.

Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти,

- сказал Путин

Ранее мы сообщали, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin