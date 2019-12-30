Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

На встрече с ветеранами в Музее блокады Владимиру Путину предложили снять ограничения президентского срока, сообщает "Фонтанка. ру".
Один из награжденных юбилейной медалью ветеранов обратился к президенту и уточнил, чтобы народ решал "продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное". Глава государства принял данное предложение как оценку своей деятельности, поблагодарил и отказался.
Владимир Путин отметил, что не хотелось бы вернуться в ситуацию середины 80 годов, когда руководители страны занимали свои посты до конца дней и уходили из этой власти, не обеспечивая условия для трансформации власти.
Вместе с тем, очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти,
- сказал Путин
Ранее мы сообщали, что Путин рассказал о смысле предложенных в Конституцию поправок.
Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin
Обсуждение ( 3 )
Хорошо бы иметь адрес этого ветерана, чтобы подарить ему тряпку, которой от будет вытирать своё личико после целования некоторых мест у некоторых особ.
Хорошо бы иметь адрес этого ветерана, чтобы подарить ему тряпку, которой от будет вытирать своё личико после целования некоторых мест у некоторых особ.
Хорошо бы иметь адрес этого ветерана, чтобы подарить ему тряпку, которой от будет вытирать своё личико после целования некоторых мест у некоторых особ.
Только ветеран забыл, что Конституцию меняет не президент, а народ через референдум.
По другому Конституция не меняется.
Только ветеран забыл, что Конституцию меняет не президент, а народ через референдум.
По другому Конституция не меняется.
А ветеран то подосланный казачок