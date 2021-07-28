Путин заявил, что восстановление движения по Транссибирской магистрали важно для экономики страны

Несколько дней назад некоторые участки были разрушены проливными дождями.

Президент России Владимир Путин во время церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю заявил, что для экономики всей страны важно восстановление графика движение по Транссибирской магистрали.

Глава государства уточнил, что речь идет об участках, которые были разрушены из-за проливных дождей несколько дней назад.

Подчеркну: это важно для экономики, для обеспечения стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны, - сказал Путин.

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Видео: kremlin.ru