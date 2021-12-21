Путин: военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу

Глава РФ объяснил, что военные должны получать достойную оплату труда и пенсии.

Российский президент Владимир Путин заявил, что военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу. Такое мнение глава государства высказал во время выступления на расширенной коллегии в оборонном ведомстве. Он прокомментировал необходимость индексации довольствия представителей военного ведомства и военных пенсионеров.

Мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение. Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны пояснил коллегам из Минобороны РФ, что как и в предыдущие годы, денежное довольствие военнослужащих будет соответствовать не только уровню оплаты труда по ведущим экономическим отраслям, но прежде всего превышать их.

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Фото и видео: kremlin.ru