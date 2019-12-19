Он заявил, что в небольших городах наблюдаются проблемы с трудоустройством для высококвалифицированных специалистов.

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ наращивают поддержку вузов в регионах. Заявление он сделал на встрече с главами фракций Государственной думы.

Глава государства отметил, что квалифицированные специалисты должны быть не только в крупных городах. По этой причине, подчеркнул Путин, власти увеличивают поддержку региональных вузов. Он заявил, что власти сейчас довольно активно занимаются данной темой.

И мы увеличиваем объемы поддержки региональных вузов по очень многим направлениям. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что в небольших городах наблюдаются проблемы с трудоустройством для высококвалифицированных специалистов.

Ранее Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта.

Видео: Youtube/Россия 24