Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ наращивают поддержку вузов в регионах. Заявление он сделал на встрече с главами фракций Государственной думы.
Глава государства отметил, что квалифицированные специалисты должны быть не только в крупных городах. По этой причине, подчеркнул Путин, власти увеличивают поддержку региональных вузов. Он заявил, что власти сейчас довольно активно занимаются данной темой.
И мы увеличиваем объемы поддержки региональных вузов по очень многим направлениям.
Владимир Путин, президент России
Он заявил, что в небольших городах наблюдаются проблемы с трудоустройством для высококвалифицированных специалистов.
Ранее Путин назвал тяжелым вопрос о плате женщинам за отказ от аборта.
Видео: Youtube/Россия 24
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