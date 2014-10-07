Глава РФ призвал соблюдать суверенные права стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления с видеообращением к участникам X Петербургского международного юридического форума. Политик отметил, что Москва выступает за независимость и суверенное равенство.

В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Владимир Путин, президент России

Лидер страны считает этот принцип основополагающим, так как каждое государство имеет право на развитие по выбранной собственной модели. Владимир Путин призвал реализовывать на практике такую возможность.

Владимир Путин: Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован.

Фото и видео: Kremlin.ru