Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин

Глава России рассказал о принципах сотрудничества.

Россия развивает отношения со всеми странами, кто в этом заинтересован. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего видеовыступления перед участниками X Петербургского международного юридического форума. По словам политика, Москва открыта для диалога по стратегической стабильности и сохранения режимов по неспространению ядерного вооружения и другого оружия массового уничтожения.

Российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаём большое значение сотрудничеству в ООН, "Группе двадцати", БРИКС, ШОС и других объединениях. Владимир Путин, президент России

Глава РФ подчеркнул, что власти страны нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным вопросам как климатическая повестка, обеспечение стабильности на продовольственных и энергетических рынках, борьбу с голодом, справедливые и равноправные правила международной торговли и конкуренции.

Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма.

Фото и видео: Kremlin.ru