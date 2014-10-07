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Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин

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Глава России рассказал о принципах сотрудничества.

Россия развивает отношения со всеми странами, кто в этом заинтересован. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего видеовыступления перед участниками  X Петербургского международного юридического форума. По словам политика, Москва открыта для диалога по стратегической стабильности и сохранения режимов по неспространению ядерного вооружения и другого оружия массового уничтожения.

Российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаём большое значение сотрудничеству в ООН, "Группе двадцати", БРИКС, ШОС и других объединениях.

Владимир Путин, президент России

Глава РФ подчеркнул, что власти страны нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным вопросам как климатическая повестка, обеспечение стабильности на продовольственных и энергетических рынках, борьбу с голодом, справедливые и равноправные правила международной торговли и конкуренции.

Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: брикс, владимир путин, оон, саммит g20, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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