Глава РФ рассказал о попытках Запада подменить общечеловеческие принципы.

Российский президент Владимир Путин обвинил страны Запада в отказе от принципов гуманизма, добросовестности и справедливости. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего приветственного слова участникам Петербургского международного юридического форума. Политик уточнил, что международное право нуждается в развитии, а не его отмене. При этом на текущий момент часто оно подменяется диктатом и намеренным отказом отдельных стран следовать за неотъемлемыми принципами.

Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами. Безусловно, система международного права нуждается в развитии, но не нужно, что называется, путать причину и следствие. Владимир Путин, президент России

Лидер России подчеркнул, что глобальные кризисы рождаются не из-за пороков, которые якобы присущих праву. Владимир Путин пояснил, что на самом деле принципы представляют из себя не юридические формулы, а общечеловеческие ценности, отражающие все многообразие цивилизации.

Путин оценил идею о создании песен и фильмов о героях спецоперации.

Фото и видео: Kremlin.ru