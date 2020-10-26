Путин заявил, что в России необходимо повысить темпы вакцинации

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в стране необходимо повысить темпы вакцинации. Он подчеркнул, что прививку навязывать нельзя, а людей нужно убеждать.
Наша основная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что сложные вопросы необходимо разъяснять "подробно и квалифицированно". Путин подчеркнул, что в большинстве своем россияне необходимость вакцинации понимают.
Ранее мы писали, что на поддержку системы здравоохранения Ленобласти правительство РФ выделило более 242 млн рублей.
Видео: kremlin.ru
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