Правительство России выделило Ленобласти 242,5 миллиона рублей на поддержку системы здравоохранения

Плановая медицина Ленинградской области получит двести с половиной миллионов рублей федеральных дотаций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 85 миллиардов рублей из федеральной казны на развитие системы здравоохранения в регионах. 242 с половиной миллиона рублей из этой суммы будет направлено на поддержку плановой медицины Ленинградской области.

Деньги поступят в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения оставляет за собой только право контроля за эффективностью расходования данных средств. По словам депутата Госдумы Сергея Петрова, увеличение расходов на плановую медицину особенно актуально во время пандемии коронавируса, когда страдающие от хронических заболеваний в течение многих месяцев вынуждены отказываться от визитов в больницы и поликлиники, не справляющиеся с потоком ковидных больных.

Между тем, правительство выделило 2,5 миллиардов рублей и на лекарства для больных CОVID-19.

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