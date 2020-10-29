Путин заявил, что в России не планируется общенациональный локдаун

Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП.

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется общенациональный локдаун из-за роста выявленных случаев коронавируса. По его словам, сейчас в стране выстроена отлаженная система борьбы с инфекцией, все знают, что нужно делать.

Глава государства отметил, что меры, которые предприняла власть, оказались эффективными и своевременными. Он заявил, что они помогли замедлить экономический спад России, хоти риски до сих пор достаточно велики.

Общий объем федеральных средств поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП. Владимир Путин, президент России

При этом он подчеркнул, что в некоторых других странах эта цифра выглядит посолиднее.

Ранее выяснилось, что половина семей в России работают только на еду и одежду.

Видео: ВТБ Капитал