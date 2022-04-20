Путин заявил, что трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Донбассе заставила его принять решение начать спецоперацию. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Глава государства отметил, что жизнь людей в регионе изменилась в худшую сторону, поскольку последние восемь лет там продолжались боевые действия. По словам президента, в Крыму и Севастополе жизнь у людей тоже складывалась по-другому, но трагедия на Донбассе заставила Россию начать спецоперацию.
Также Путин напомнил, что говорил об еще одной цели спецоперации - помощь своим людям, которые проживают на Донбассе.
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Видео: kremlin.ru
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