Шольц: НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине

Немецкий канцлер рассказал о продлении военной помощи Киеву.

НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге в Берлине сделал немецкий канцлер Олаф Шольц. Чиновник выступил на мероприятии по завершению видеосвязи с западными лидерами. В частности, он общался с Джо Байденом, Эмманюэлем Макроном, Анджеем дудой, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, премьер-министром Италии Марио Драги и другими политическими деятелями из стран G7. Представитель ФРГ считает, что киевскому режиму следует и дальше оказывать финансовую и военную поддержку. При этом НАТО следует отказаться становиться одной из сторон конфликта.

Невмешательство военными силами остается так. Мы все едины в этом - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне. Олаф Шольц, канцлер Германии

Эксперт напомнил прессе, что коллективный Запад един в том убеждении, что Украину следует поддерживать.

Шольц: эмбарго на поставки газа из РФ - непреодолимый вызов.

Фото: YouTube / DER SPIEGEL