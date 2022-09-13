Путин заявил, что стране удалось сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику

Россия смогла ответственную и сбалансированную монетарную и бюджетную политику, так как ценностные подходы к развитию экономики сработали. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
Глава государства напомнил, что во время выступления на ПМЭФ-2022 он сформировал ценностные перспективные подходы государства к развитию экономики в новых условиях.
Хочу сказать, что вот то, что было сказано в прошлом году, мы с вами понимаем – то, что я говорил, это результат нашей коллективной работы. И правительства, и администрации, и экономического блока правительства. Все, о чем я говорил и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил о том, что в апреле ВВП страны вырос на 3,3%.
Видео: ПМЭФ-2023
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