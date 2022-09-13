Путин заявил, что стране удалось сохранить ответственную и сбалансированную денежно-кредитную политику

Глава государства отметил, что ценностные подходы к развитию экономики сработали.

Россия смогла ответственную и сбалансированную монетарную и бюджетную политику, так как ценностные подходы к развитию экономики сработали. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства напомнил, что во время выступления на ПМЭФ-2022 он сформировал ценностные перспективные подходы государства к развитию экономики в новых условиях.

Хочу сказать, что вот то, что было сказано в прошлом году, мы с вами понимаем – то, что я говорил, это результат нашей коллективной работы. И правительства, и администрации, и экономического блока правительства. Все, о чем я говорил и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о том, что в апреле ВВП страны вырос на 3,3%.

Видео: ПМЭФ-2023