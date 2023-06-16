Путин: в апреле ВВП страны вырос на 3,3%

По словам президента, в конце 2023 года показатель может составить под 2%.

В апреле 2023 года ВВП РФ вырос на 3,3%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ.

Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет до 1,5%, а может побольше – под 2%. Это поможет нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира. Владимир Путин, президент России

Кроме того, по словам президента, в конце 2023 года показатель может составить под 2%.

Ранее Путин заявил, что уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю.

Видео: ПМЭФ-2023