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Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

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Глава РФ оценил рекордно низкий показатель в экономике.

Уровень базработицы на территории России составляет 3,3%. Такими статистическими данными с участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился российский президент Владимир Путин. Политик пояснил коллегам, что на таком низком уровне показатель никогда еще не был в истории страны.

Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда.

Владимир Путин, президент РФ

После таких слов аудитория в зале аплодировала главе государства. Путин назвал конкурентное преимущество российский экономики.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: безработица, владимир путин, пмэф-2023, рекорд, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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