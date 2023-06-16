Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

Глава РФ оценил рекордно низкий показатель в экономике.

Уровень базработицы на территории России составляет 3,3%. Такими статистическими данными с участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился российский президент Владимир Путин. Политик пояснил коллегам, что на таком низком уровне показатель никогда еще не был в истории страны.

Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда. Владимир Путин, президент РФ

После таких слов аудитория в зале аплодировала главе государства. Путин назвал конкурентное преимущество российский экономики.

Фото и видео: ПМЭФ-2023