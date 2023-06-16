Уровень безработицы в мае стал минимальным за всю историю, заявил Путин

Уровень базработицы на территории России составляет 3,3%. Такими статистическими данными с участниками пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в 2023 году поделился российский президент Владимир Путин. Политик пояснил коллегам, что на таком низком уровне показатель никогда еще не был в истории страны.
Безработица - 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда.
Владимир Путин, президент РФ
После таких слов аудитория в зале аплодировала главе государства. Путин назвал конкурентное преимущество российский экономики.
Фото и видео: ПМЭФ-2023
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