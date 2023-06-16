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Путин назвал конкурентное преимущество российский экономики

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Глава РФ оценил макроэкономическую направленность работы правительства.

Устойчивая макроэкономическая ситуация стала конкурентным преимуществом российского государства. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году коллегам рассказал президент Владимир Путин.

Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом. Действенным фактором развития.

Владимир Путин, президент РФ

Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: владимир путин, макроэкономика, пмэф-2023, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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