Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону

Глава РФ считает, что допрасходы оправдали себя в экономическом плане.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна обязана увеличивать государственные расходы, направляемые на на укрепление обороны и безопасности страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Политик пояснил участникам мероприятия, что это важно делать ради защиты национального суверенитета РФ.

Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений. Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой "иглы".

Фото и видео: ПМЭФ-2023