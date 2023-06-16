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Путин объяснил, почему Россия обязана увеличивать расходы на оборону

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Глава РФ считает, что допрасходы оправдали себя в экономическом плане.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что страна обязана увеличивать государственные расходы, направляемые на на укрепление обороны и безопасности страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Политик пояснил участникам мероприятия, что это важно делать ради защиты национального суверенитета РФ.

Естественно, что дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны, и безопасности, на покупку вооружений.  Должен сказать, что в целом, и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения.

Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил о тенденции к отказу от нефтегазовой "иглы".

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: бюджет, владимир путин, нацоинальная безопасность, пмэф-2023, расходы, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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