России удалось главное — избежать взрывного и неконтролируемого сценария развития пандемии.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Мнением он поделился на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.

По его словам, страна понемногу возвращается к нормальной жизни, поэтому можно вновь подумать о возвращении к работе над поправками в Конституцию.

Путин подчеркнул, что России удалось главное — избежать взрывного и неконтролируемого сценария развития пандемии.

Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции.