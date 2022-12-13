Путин заявил, что росгвардейцы в ходе СВО проявляют стойкость и бесстрашие

Глава РФ поздравил бойцов ведомства с праздником.

Сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции, в самых сложных ситуациях проявляют мужество, стойкость и бесстрашие. Такое мнение выразил глава государства Владимир Путин. Российский лидер поздравил бойцов с профессиональным праздником. Он записал видеообращение ко Дню войск национальной гвардии страны. Политик пожелал согражданам из силового ведомства, а также гражданскому персоналу, их семьям и близким людям успехов и здоровья.

В ходе специальной военной операции герои-росгвардейцы действуют смело и решительно, защищая Россию, наших граждан, сражаются мужественно. В самых сложных ситуациях проявляют стойкость и бесстрашие. Владимир Путин, президент РФ

По мнению главы РФ, в числе основных задач Росгвардии остаются борьба с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, а также охрана важных, стратегических объектов страны, обеспечение правопорядка во время массовых мероприятий, контроль за оборотом оружия. Владимир Путин призвал проявлять ответственность и систематизм в решении этих вопросов, а также - всегда соблюдать принцип законности, позволяющий достигать конкретных результатов в интересах национальной безопасности общества и государства. Президент еще раз поблагодарил сотрудников Росгвардии за эффективную и добросовестную службу, верность долгу и присяге, за приверженность героическим традициям, которые закладывались еще начиная со времен существования батальонов Внутренней стражи. Эти силы были сформированы на территории страны свыше 200 лет назад. Дополнительно политик поблагодарил етеранов Внутренних войск МВД, подразделений ОМОНа, СОБРа, ряда других служб.

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Фото и видео: Kremlin.ru