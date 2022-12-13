По словам главы государства, эта поездка давно назрела.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему решил поехать в Мариуполь. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

По словам главы государства, эта поездка давно назрела. Он хотел на примере Мариуполя посмотреть, как идут восстановительные работы. Путин подчеркнул, что очень важно было посмотреть на восстановление, капитальные ремонты жилых помещений.

Ранее Путин назвал завистниками всех, кто говорит о зависимости России от Китая.

Фото: kremlin.ru