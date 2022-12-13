Президент РФ Владимир Путин назвал завистниками всех, кто говорит от зависимости России от Китая. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".
Глава государства отметил, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская. По его словам, товарооборот у Китая с Европой расчет очень высокими темпами
Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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