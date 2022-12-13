Глава государства отметил, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

Президент РФ Владимир Путин назвал завистниками всех, кто говорит от зависимости России от Китая. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская. По его словам, товарооборот у Китая с Европой расчет очень высокими темпами

Так что все наоборот, пусть они лучше о себе подумают. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН