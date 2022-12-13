Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии

Глава государства напомнил о новой стратегической концепции НАТО и недавнем соглашении Великобритании с Японией.

Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".

Глава государства напомнил о новой стратегической концепции НАТО, в которой говорилось о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также отметил, что в нынешнем году Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости.

Именно поэтому сами западные аналитики говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в тридцатые годы фашистскими режимами в Германии, Италии и милитаристской Японии. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия не создает военного союза с Китаем.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН