Путин: Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии

Запад строит ось наподобие блока фашистской Германии и Японии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".
Глава государства напомнил о новой стратегической концепции НАТО, в которой говорилось о намерении развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он также отметил, что в нынешнем году Великобритания и Япония подписали соглашение о взаимной открытости.
Именно поэтому сами западные аналитики говорят о том, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в тридцатые годы фашистскими режимами в Германии, Италии и милитаристской Японии.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что Россия не создает военного союза с Китаем.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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