Путин: Россия не создает военного союза с Китаем

По словам главы государства, заявления о якобы угрозе Западу не соответствуют действительности.

Россия не создает военного союза с Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".

По его словам, заявления о том, что Москва и Пекин якобы создают ось, которая может стать угрозой для Запада, не соответствуют действительности. Глава государства отметил, что у стран есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Он добавил, что это сотрудничество является прозрачным и "там нет ничего секретного".

Ранее Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН