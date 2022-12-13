Путин: Россия не создает военного союза с Китаем

Россия не создает военного союза с Китаем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".
По его словам, заявления о том, что Москва и Пекин якобы создают ось, которая может стать угрозой для Запада, не соответствуют действительности. Глава государства отметил, что у стран есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия. Он добавил, что это сотрудничество является прозрачным и "там нет ничего секретного".
Ранее Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все