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Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине
Сегодня, 9:23
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Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине

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Глава государства отметил, что приглашал китайского лидера в свою квартиру в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином мирный план Пекина по Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что приглашал китайского лидера в свою квартиру в Кремле, в которой он проводит много времени. По его словам, Си Цзиньпин уделил много внимания раскрытию позитивных начал китайского плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Фото: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: владимир путин, план, председатель кнр, президент россии, си цзиньпин, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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