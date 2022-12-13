Путин рассказал, как обсудил с Си Цзиньпином мирный план Китая по Украине

Глава государства отметил, что приглашал китайского лидера в свою квартиру в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином мирный план Пекина по Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил, что приглашал китайского лидера в свою квартиру в Кремле, в которой он проводит много времени. По его словам, Си Цзиньпин уделил много внимания раскрытию позитивных начал китайского плана мирного урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

Фото: Telegram / ЗАРУБИН