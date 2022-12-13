Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Президент отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств.

Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

По словам главы государства, обучение экипажей начнется 3 апреля, а к 1 июля должны завершить строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия, которое будет храниться на территории Белоруссии. Президент отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. Он также подчеркнул, что поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить радиоэлектронную промышленность.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН